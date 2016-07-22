コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XEnvelopes_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つエンベロープ指標。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。

input uint Digit=3; //丸められた結果の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　XEnvelopes_Digit_Grid

