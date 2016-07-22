無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AsymmetricStochNR_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 804
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAsymmetricStochNR_Cloud指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はAsymmetricStochNR_Cloud.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15583
