MIDIデバイスを制御するクラスはIncMIDI.mqhファイルに含まれています。その使用例はeMIDI.mq5ファイルにあります。

CMIDIクラス使用の順番

ファイルをクラスと接続する：

#include <IncMIDI.mqh> クラスを宣言する：

CMIDI m; SetMusic(string & aMusic[]) メソッドを使って音楽プログラムを転送する。

Play(bool aSynch=true) メソッドを使って再生を可能にする。aSynchがtrueの場合、Sleep() を使って一時停止してサイクルで同期モードで再生される。 aSynchがfalseの場合、再生は同期モードでStop()メソッドを使った停止も可能。同期モードで動作には、エキスパートアドバイザーのOnChartEvent() 関数でChartEvent() メソッドが呼び出されなければなりません。

作業が完了したらStop()メソッドを呼び出します。再実行のためには、MIDIデバイスをオフにすることが必要で、そうでなければ端末を再起動する必要があります。

音楽プログラム

音楽プログラムは文字列配列に記録されます。アクションのリストが1つの配列要素に書かれます。アクションはコンマで書かれます。最初のコマンドでは、等号とコマンド値が書き込まれます。次のコマンドの使用が可能です。

Tick - 1つの配列要素のすべてのコマンドが実行されるミリ秒単位の時間。 これは、再生が実行されるテンポを定義します。

- 1つの配列要素のすべてのコマンドが実行されるミリ秒単位の時間。 これは、再生が実行されるテンポを定義します。 Volume - 0~100の音量レベル

- 0~100の音量レベル VolumeL - 0~100の左チャネルの音量レベル

- 0~100の左チャネルの音量レベル VolumeR - 0~100の右チャネルの音量レベル



- 0~100の右チャネルの音量レベル Instrument - 0~127の楽器の選択

- 0~127の楽器の選択 NoteDN - キーの押下。60はメインオクターブのド、61はド＃、62はレなど

- キーの押下。60はメインオクターブのド、61はド＃、62はレなど NoteUP - キーを放す。楽器によってはキーを放すことはできず音は自分でフェードしますが、キーのいくつかの押下は義務付けられています。

例えば「NoteDN=57, NoteDN=60, NoteDN=64」のように和音を弾くのも可能です。「Instrument=1, NoteDN=60, Instrument=123, NoteDN=60」のように複数の楽器を同時に弾くこともできます。複数の楽器はすべてが同じ音量で再生され変更することはできませんが、例えば、演奏のさまざまな部分の音量の変更はできます。

"Tick=1500, Instrument=123, Volume=100, NoteDN=60" , "VolumeL=0, VolumeR=100, NoteDN=64" , "VolumeL=100, VolumeR=0, NoteDN=57" , "Volume=50, NoteDN=67, NoneDN=57" , "Volume=25, NoteDN=64, NoneDN=67"

CMIDIクラスメソッド