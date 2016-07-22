無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZZ_Color - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 822
実際の著者：
MetaQuotesソフトウェア社
シンプルかつ資源効率的なジグザグ。
図1 ZZ_Color
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15565
