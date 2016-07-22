コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

InstTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
895
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

John F. Ehlers

色付きの雲の形として表されるトレンド指標。

図1　InstTrend

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15566

ZZ_Color ZZ_Color

シンプルかつ資源効率的なジグザグ。

Directed_Movement Directed_Movement

色付きの雲の形として表されるDouble smoothed RSI 指標。

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Exp_VWAP_CloseはVWAP_Close移動平均の方向の変化に基づいています。

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDirected_Movement指標。