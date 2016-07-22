無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
InstTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
John F. Ehlers
色付きの雲の形として表されるトレンド指標。
図1 InstTrend
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15566
ZZ_Color
シンプルかつ資源効率的なジグザグ。Directed_Movement
色付きの雲の形として表されるDouble smoothed RSI 指標。
Exp_VWAP_Close
Exp_VWAP_CloseはVWAP_Close移動平均の方向の変化に基づいています。Directed_Movement_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDirected_Movement指標。