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Индикаторы

Detrended_Price_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ramdass

Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.

Detrended Price Oscillator рассчитывается по следующей формуле:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

где N — период MA.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.09.2008.

Рис.1. Индикатор Detrended_Price_Oscillator

Рис.1. Индикатор Detrended_Price_Oscillator

Taf Taf

Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Индикатор AML_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним, сглаженный и выполненный в виде цветной гистограммы.

Exp_ColorHMA_StDev Exp_ColorHMA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorHMA_StDev.