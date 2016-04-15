Реальный автор:

Ramdass

Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.

Detrended Price Oscillator рассчитывается по следующей формуле:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

где N — период MA.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.09.2008.

Рис.1. Индикатор Detrended_Price_Oscillator