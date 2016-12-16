私たちのファンページに参加してください
Exp_3LineBreak - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
3LineBreak指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、指標のバーの色が赤から青またはその逆に変わると、バーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされた3LineBreak.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H12での2015のUSDCADの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15185
