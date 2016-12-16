コードベースセクション
Ichimoku_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIchimoku指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

図1　Ichimoku_HTF指標

図1　Ichimoku_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15049

