コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Stochastic_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
737
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
stochastic_histogram.mq5 (8.35 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_stochastic_histogram.mq5 (8.16 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Stochastic_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。シグナルはバーが閉じるときに形成されます。エキスパートアドバイザーは、2つの方法のいずれかを使用して、入力値に応じて動向を判別します。

input TrendMode TMode=Cross;                      // 動向検出方法
  1. 指標のシグナル及びメインラインが交差して雲の色が変化した場合
  2. ヒストグラムの色がニュートラルグレーから桃色または石灰色に変わるとき、すなわちRVIオシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたStochastic_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H8での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14981

Exp_ColorXMACDCandle Exp_ColorXMACDCandle

ColorXMACDCandle指標のシグナルに基づいた取引システムです。

WPR_Histogram_HTF WPR_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つWPR_Histogramオシレータです。

AverageOfATR AverageOfATR

The average of ATR（ATRの平均、AATR）は、価格行動戦略の確認に使用されるシンプルで効率的な指標です。

AverageOfATR_HTF AverageOfATR_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAverageOfATR指標です。