MAOscillatorHist指標のシグナルに基づいた取引システムです。

RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なCommodity Channel Index指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSI_Histogramオシレータです。