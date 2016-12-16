コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RVI_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
711
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVI_Histogramオシレータです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはRVI_Histogram.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　RVI_Histogram_HTF指標

図1　RVI_Histogram_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14973

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

MAOscillatorHist指標のシグナルに基づいた取引システムです。

CCI_Histogram CCI_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なCommodity Channel Index指標です。

RSI_Histogram_HTF RSI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSI_Histogramオシレータです。