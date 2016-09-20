無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AFL Winner - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このオシレータはMQL5のAmiBroker Formula Language (AFL) で書き直されています。
ALF Winner は0/100の間隔で指標の形成された特徴的な逆転部のトレンドの定義を提供します。日中取引の入力パラメータの値は、例えば Period=2、Average=4 値に減らされるべきです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1492
