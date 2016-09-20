コードベースセクション
AFL Winner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andriy Voitenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
このオシレータはMQL5のAmiBroker Formula Language (AFL) で書き直されています。

ALF Winner は0/100の間隔で指標の形成された特徴的な逆転部のトレンドの定義を提供します。日中取引の入力パラメータの値は、例えば Period=2、Average=4 値に減らされるべきです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1492

Paromon Paromon

この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。

super-signals super-signals

トレンド変化のセマフォ矢印指標

ant-GUBreakout ant-GUBreakout

時間範囲を表示する指標

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-squaredは、現在の動向の「信頼性」を計算するための線形回帰指標です。