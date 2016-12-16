実際の著者：

Serkov Alexandr

単純でわかりやすい指標。この指標は、現在の安値がNバー前に検出された安値よりも低い場合に下降トレンドがあるとみなします。

同じように、現在の高値がNバー前に検出された高値よりも高い場合に上昇トレンドがあるとみなします。Ｎはプロパティで設定することができます。. この指標は、参入ポイントとして使用するためのロールバックを検索するのに適しています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2014年9月9日に公開されました。

図1 Extrem_N指標