ポケットに対して
インディケータ

動向 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1034
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
trend.mq5 (6.77 KB) ビュー
実際の著者：

Ramdass

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標。雲の色は動向の方向、幅は動向の強さに対応します。指標はiBearsPower、iBullsPower、ボリンジャーバンド®などの3のテクニカル指標に基づいて描かれています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月18日に公開されました。

図1 Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1486

