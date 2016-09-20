無料でロボットをダウンロードする方法を見る
動向 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ramdass
色付きの雲の形で描かれたトレンド指標。雲の色は動向の方向、幅は動向の強さに対応します。指標はiBearsPower、iBullsPower、ボリンジャーバンド®などの3のテクニカル指標に基づいて描かれています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月18日に公開されました。
図1 Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1486
翻訳者
