この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_On_StepChannel指標