METRO_Stochastic_HTF_Signal指標はMETRO_Stochastic_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は丸い車輪の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。トレンドが選択されたバーで変更する場合、指標には斜めの矢印が表示されます。その色と方向は、取引の方向に対応しています。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

METRO_Stochastic_Sign指標の入力パラメータ：

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input int Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ; input ENUM_STO_PRICE Applied_price= STO_LOWHIGH ;

指標の可視化に必要なMETRO_Stochastic_HTF_Signal指標入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrGold ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なMETRO_Stochastic_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のMETRO_Stochastic_HTF_Signa指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたMETRO_Stochastic.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。





図1 トレンド継続のシグナルMETRO_Stochastic_HTF_Signal指標

図2 トレンド継続のシグナルMETRO_Stochastic_HTF_Signal指標