Stream - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 801
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者： Yuriy Tokman (YTG)
この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint Bars_Size=100; // トリガのための最小バーサイズ
もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。
図1 Stream指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14710
