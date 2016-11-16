コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stream - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
801
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
stream.mq5 (6.49 KB)
実際の著者： Yuriy Tokman (YTG)

この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // トリガのための最小バーサイズ

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。


図1　Stream指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14710

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

METRO_Stochastic_HTF_Signal指標はMETRO_Stochastic_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

METRO_HTF_Signal指標はMETRO_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBullsGap指標

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBearsGap指標