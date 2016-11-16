実際の著者： Yuriy Tokman (YTG)

この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。

input uint Bars_Size= 100 ;

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月22日にコードベースに公開されました。





図1 Stream指標