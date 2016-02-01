無料でロボットをダウンロードする方法を見る
METRO_XRSX_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。
もし選択したバーでトレンドが続く場合、インディケータはトレンドの傾向に相応した色の操縦のグラフィックオブジェクトでシグナルを出します。もし選択したバーでトレンドの変化が起きた場合、インディケータは取引実行傾向に相応した色と方向の斜線の矢印のオブジェクトでシグナルを出します。
インディケータの全ての入力パラメータは3つの大きなグループに分けることができます。
- インディケータMETRO_XRSX_Signの入力パラメータ:
//+------------------------------------------------+ //| 入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // インディケータの計算の為のインディケータの時間軸 input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 平均方式 input int DPeriod=15; // MAの期間 input int DPhase=100; // MAの平均パラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; // シグナルラインの平均方式 input int SPeriod=7; // シグナルラインの期間 input int SPhase=100; // シグナルラインのパラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int StepSizeFast=5; // 早いステップ input int StepSizeSlow=15; // 遅いステップ
- インディケータの可視化の為に必要なインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalの入力パラメータ：
//---- インディケータの可視化設定 input uint SignalBar=0; // シグナル取得の為のバーのナンバー（0から現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // インディケータの記号名 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 成長シンボルの色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下落シンボルの色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // インディケータ名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナルのシンボルのサイズ input uint Font_Size=10; // インディケータ名のフォントの大きさ input int X_1=5; // 水平の名前のオフセット input int Y_1=-15; // 垂直の名前のオフセット input bool ShowIndName=true; // インディケータ名の反映 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 配置角 input uint X_=0; // 水平オフセット input uint Y_=20; // 垂直オフセット
- アラートやプッシュ通知の送信に必要なインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalの入力パラメータ：
//---- アラート設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動表示のバリエーション input uint AlertCount=0; // 送信されるアラートの数
もし1つのチャートにインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMETRO_XRSX_Sign.mq5とXRSX.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signal. トレンド続行シグナル
図2. インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signal. 取引実行の為のシグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14699