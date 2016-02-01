インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。

もし選択したバーでトレンドが続く場合、インディケータはトレンドの傾向に相応した色の操縦のグラフィックオブジェクトでシグナルを出します。もし選択したバーでトレンドの変化が起きた場合、インディケータは取引実行傾向に相応した色と方向の斜線の矢印のオブジェクトでシグナルを出します。

インディケータの全ての入力パラメータは3つの大きなグループに分けることができます。

インディケータMETRO_XRSX_Signの入力パラメータ:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 15 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; input int SPeriod= 7 ; input int SPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ;

インディケータの可視化の為に必要なインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalの入力パラメータ：

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートやプッシュ通知の送信に必要なインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalの入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

もし1つのチャートにインディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMETRO_XRSX_Sign.mq5とXRSX.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signal. トレンド続行シグナル

図2. インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signal. 取引実行の為のシグナル