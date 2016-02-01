無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DEMA_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 870
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のDouble Exponential Moving Averageです。
図1. DEMA_3HTFとDEMA_3HTF_
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14698
