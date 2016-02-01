このインディケータは、関数CopyTicksによってティックを配列に取得し、3つのティック生成のモードを比較させます。

インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。

このインディケータは、期間の各バーのスプレッド、現在のスプレッドと最小スプレッドを示します。