DEMA_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のDouble Exponential Moving Averageです。

図1. DEMA_3HTFとDEMA_3HTF_

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14698

DEMA_HTF DEMA_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータDouble Exponential Moving Averageです。

CopyTicksInd CopyTicksInd

このインディケータは、関数CopyTicksによってティックを配列に取得し、3つのティック生成のモードを比較させます。

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。

iSpread iSpread

このインディケータは、期間の各バーのスプレッド、現在のスプレッドと最小スプレッドを示します。