Das METRO_XRSX_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_XRSX_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines Steuerrades, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

METRO_XRSX_Sign Indikator Eingabeparameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 15 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; input int SPeriod= 7 ; input int SPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ;

Eingabeparameter für METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input Farbe Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Eingabeparameter des METRO_XRSX_HTF_Signal Indikators die für das Erstellen von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere METRO_XRSX_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte METRO_XRSX_Sign.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator Signal für einen Trade