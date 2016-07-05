CodeBaseKategorien
METRO_XRSX_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Das METRO_XRSX_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_XRSX_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines Steuerrades, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. METRO_XRSX_Sign Indikator Eingabeparameter:
    //+------------------------------------------------+ 
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS                     |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ein Finanzinstrument
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;             // Indikator TimeFrame für Berechnung
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA;           // Preisglättungsmethode
input int DPeriod=15;                                  // Periode für gleitenden Durchschnitt
input int DPhase=100;                                  // Mittelungsparameter für gleitenden Durchschnit
//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX;           // Glättungsmethode Signallinie
input int SPeriod=7;                                   // Periode Signallinie
input int SPhase=100;                                  // Signallinie Parameter
//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // Preiskonstante
input int StepSizeFast=5;                              // Schritt schnell
input int StepSizeSlow=15;                             // Schritt langsam

  2. Eingabeparameter für METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind: 
    //---- Indikator Anzeige Einstellungen
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Labelname
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Aufwärtstrend Symbol Farbe
input Farbe Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Abwärtstrend Symbol Farbe
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Indikator Name Farbe
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                                // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Offset des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Offset des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Indikatorname anzeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Anzeigeecke
input uint X_=0;                                       // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Vertikale Verschiebung
  3. Eingabeparameter des METRO_XRSX_HTF_Signal Indikators die für das Erstellen von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:
    //---- Benachrichtigungseinstellungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Indikations Auslöser Option
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von Benachrichtigungen

Falls mehrere METRO_XRSX_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte METRO_XRSX_Sign.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der METRO_XRSX_HTF_Signal Indikator Signal für einen Trade

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14699

