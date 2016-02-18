METRO_XRSX_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 也可以在选定的柱上根据METRO_XRSX_Sign指标生成交易信号, 它可以使用彩色的图形对象指示趋势的方向, 也可以在适合进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.

如果在选定的柱上趋势在继续, 本指标会使用钢轮图形对象提醒, 它的颜色对应着趋势的方向. 如果在选定的柱上趋势发生改变, 本指标会显示对角箭头, 它的颜色和方向也对应着交易的方向.

输入参数可以被分为三大组:

METRO_XRSX_Sign 指标的输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 15 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; input int SPeriod= 7 ; input int SPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ;

METRO_XRSX_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; METRO_XRSX_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一个图表中使用多个METRO_XRSX_HTF_Signal 指标, 它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称) 字符串变量值.

把编译好的 METRO_XRSX_Sign.mq5 和 XRSX.mq5 指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标趋势持续的信号

图 2. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标交易信号