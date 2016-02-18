代码库部分
METRO_XRSX_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

METRO_XRSX_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 也可以在选定的柱上根据METRO_XRSX_Sign指标生成交易信号, 它可以使用彩色的图形对象指示趋势的方向, 也可以在适合进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.

如果在选定的柱上趋势在继续, 本指标会使用钢轮图形对象提醒, 它的颜色对应着趋势的方向. 如果在选定的柱上趋势发生改变, 本指标会显示对角箭头, 它的颜色和方向也对应着交易的方向.

输入参数可以被分为三大组:

  1. METRO_XRSX_Sign 指标的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 交易品种
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时段
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA;           // 价格平滑方法
input int DPeriod=15;                                  // 移动平均周期数
input int DPhase=100;                                  // 移动平均的平均参数
//---- 对于JJMA, 范围在 -100 到 +100 之间, 它影响转化处理的质量;
//---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数
input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX;           // 信号线平滑方法
input int SPeriod=7;                                   // 信号线周期数
input int SPhase=100;                                  // 信号线参数
//---- 对于JJMA, 范围在 -100 到 +100 之间, 它影响转化处理的质量;
//---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // 价格常数
input int StepSizeFast=5;                              // 快速步长
input int StepSizeSlow=15;                             // 慢速步长

  2. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数: 
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 向上趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 向下趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称水平平移
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直平移
input bool ShowIndName=true;                           // 是否显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角位置
input uint X_=0;                                       // 水平平移
input uint Y_=20;                                      // 垂直平移
  3. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果在同一个图表中使用多个METRO_XRSX_HTF_Signal 指标, 它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称) 字符串变量值.

把编译好的 METRO_XRSX_Sign.mq5 和 XRSX.mq5 指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标趋势持续的信号

图 2. METRO_XRSX_HTF_Signal 指标交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14699

