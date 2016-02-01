コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

METRO_XRSX_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
777
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
metro_xrsx_sign.mq5 (10.96 KB) ビュー
xrsx.mq5 (12.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

インディケータColorMETRO_XRSXの雲の色変更をベースにしたシグナルインディケータです。

図1. インディケータMETRO_XRSX_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14553

