METRO_XRSX_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
インディケータColorMETRO_XRSXの雲の色変更をベースにしたシグナルインディケータです。
図1. インディケータMETRO_XRSX_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14553
