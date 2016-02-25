コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iSpread - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

iSpread は下記を示します。

  • 各バーのスプレッド（ヒストグラム）
  • 特定な期間における最小のスプレッド（緑の横線）
  • 現在のスプレッド（インディケータウィンドウの右上隅）

履歴データを格納におく特定の側面のため、インディケータはバータイムの最大のスプレッドを示します。

