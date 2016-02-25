無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iSpread - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
iSpread は下記を示します。
- 各バーのスプレッド（ヒストグラム）
- 特定な期間における最小のスプレッド（緑の横線）
- 現在のスプレッド（インディケータウィンドウの右上隅）
履歴データを格納におく特定の側面のため、インディケータはバータイムの最大のスプレッドを示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2426
