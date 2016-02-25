インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。

1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のDouble Exponential Moving Averageです。