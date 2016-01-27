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Индикаторы

METRO_XRSX_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_XRSX_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде круглого штурвала, цвет которого соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора METRO_XRSX_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA;           // Метод усреднения цены
input int DPeriod=15;                                  // Период скользящей средней
input int DPhase=100;                                  // Параметр усреднения скользящей средней
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX;           // Метод усреднения сигнальной линии
input int SPeriod=7;                                   // Период сигнальной линии
input int SPhase=100;                                  // Параметр сигнальной линии
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // Ценовая константа
input int StepSizeFast=5;                              // Быстрый шаг
input int StepSizeSlow=15;                             // Медленный шаг

  2. Входные параметры индикатора METRO_XRSX_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора: 
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Цвет символа роста
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора METRO_XRSX_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов METRO_XRSX_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов METRO_XRSX_Sign.mq5 и XRSX.mq5.

Рис.1. Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.1. Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

Рис.2. Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

Индикатор METRO_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

Индикатор METRO_Stochastic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_Stochastic_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.