ポケットに対して
インディケータ

FiboBands - MetaTrader 5のためのインディケータ

FiboBands指標はボリンジャーバンドの描画と同じ原理に基づいて描かれています。しかし、この指標は標準偏差の代わりに平均方向性指数（Average True Range）を使用します。

FiboBands指標の外部ラインはFIBO拡張1.618、2.618と4.326から受けとられます。

このように、このバージョンは、ロールバックで取引するのではなく、価格の動きのための目標を設定することによって、これらの境界のブレイクスルーを操作します。

FiboBandsはブレイクスルーとロールバック戦略のためのチャネル指標として機能することができる良好なチャート指標です。強力な支持/抵抗レベルの検索に使用することも可能です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 FiboBands指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1466

