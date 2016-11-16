コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

Felipe Almeida | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2273
評価:
(56)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
バージョン：
  • 2016-01-11; v1.47：コード改善
  • 2016-01-11; v1.46：コード改善
  • 2016-01-11; v1.45：コード改善 
  • 2015-12-29; v1.43：初回公開版

VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。デイトレーダーはまた、市場の方向性を評価し、取引シグナルをフィルタリングするためにもVWAPを使用します。VWAPを使用する前には、それがどのように計算され、どのように解釈して使用するのか、またその欠点を理解します（http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/）。

これは、Investopediaでの記述（http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp）に基づくVWAP指標です。

私は指標に3行を加えました。原則は、日中の値に基づく計算であるVWAP Dailyで、それぞれ週および月に基づいて計算されるWeeklyおよびMonthlyもあります。

3行はすべて独立しています。デフォルトでは、デイトレードのみが有効になりますが、プロパティパネルで他のオプションを有効にすることができます。

このコードをダウンロードしていただきありがとうございます。コメント、投票、評価を待っています。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14557

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

EAがMetaTrader 5ストラテジーテスタで手作業による注文コマンドを外部からリンクして使用する簡単な方法。

VWAP - Volume Weighted Average Price(ボリューム加重平均価格) VWAP - Volume Weighted Average Price(ボリューム加重平均価格)

VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。

PricePercentRange PricePercentRange

Price(%)RangeはMetaTrader 5の指標で、100バーのHigh（高値）とLow（安値）の割合に基づいて価格の動きを計算します。

ヒストグラム付きのMACD ヒストグラム付きのMACD

ヒストグラム付きの移動平均収束拡散法（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）MACD.mq5に基づいています。