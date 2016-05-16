und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FiboBands - Indikator für den MetaTrader 5
Der FiboBands Indikator ist ähnlich den Bollinger-Bänder. Allerdings verwendet der Indikator den Average True Range (Average True Range) anstelle der Standard-Abweichung.
Die äußeren Linien des FiboBands Indikator werden mittels der Fibo-Verhältnisse 1.618, 2.618, und 4.326 berechnet.
Daher erlaubt die vorliegende Version nicht das Handeln von Rollbacks, aber den Ausbruch aus diesen Grenzen durch das Setzen von Zielen der Preisbewegungen.
FiboBands ist, als ein Kanal Indikator, eine guter Chart-Indikator für Durchbruch- und Rollback-Strategien. Es ist auch möglich, Unterstützungs-/Widerstand-Linien zu finden.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Fig.1 Der FiboBands Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1466
