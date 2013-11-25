请观看如何免费下载自动交易
此 FiboBands 指标的基本原则与布林带一致。然而，修改的指标使用真实波动幅度均值（平均真实范围），而不是一个标准方差。
FiboBands 指标的外延线为斐波那契扩展1.618，2.618 和 4.326。
因此，给定版本允许在回滚时不做交易，但当价格走势突破这些设置的目标边界时，依然进行交易。
FiboBands 是一个很好的图表指标，可以作为一个通道指标用于突破和回滚策略。它也可用来搜寻强支撑和阻力位。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 FiboBands 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1466
