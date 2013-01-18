CodeBaseРазделы
FiboBands - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
В основе индикатора FiboBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range).

Внешние линии индикатора FiboBands получены путем расширений Фибоначчи 1.618, 2.618 и 4.326.

Таким образом, данная версия индикатора позволяет не только торговать на откат с границ диапазонов, но и работать с фактическим пробоем этих границ, устанавливая целевые ориентиры для ценового движения.

FiboBands – неплохой графический индикатор, способный выполнять роль канального для пробойных и отбойных стратегий. Также возможно его использование для поиска сильных уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор FiboBands

