Awesome_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
784
- 784
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の制作者：
Asystem2000
インディケータAwesome_Signalの雲の色の変更をベースにしたシグナルインディケータです。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータAwesome_Sign
Exp_ColorMETRO_XRSX
インディケータColorMETRO_XRSXを使用した自動売買システムです。VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_XRSXです。
METRO_XRSX_Sign
インディケータColorMETRO_XRSXの雲の色変更をベースにしたシグナルインディケータです。TriX_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のTRIXです。