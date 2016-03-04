Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Awesome_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1414
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Asystem2000
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador Awesome_Signal.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador Awesome_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14547
Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_XRSX.VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador ColorMETRO_XRSX.TriX_3HTF
Três osciladores Trix com três períodos diferentes em um gráfico.