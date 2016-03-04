Autor real:

Asystem2000

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador Awesome_Signal.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador Awesome_Sign