無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TriX_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 854
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのチャート上にセットした3つの時間軸のTRIXです。
図1. インディケータTriX_3HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14555
METRO_XRSX_Sign
インディケータColorMETRO_XRSXの雲の色変更をベースにしたシグナルインディケータです。Awesome_Sign
インディケータAwesome_Signalの雲の色の変更をベースにしたシグナルインディケータです。
Awesome_HTF_Signal
インディケータAwesome_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータAwesome_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。CHO_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のチャイキンオシレーターです。