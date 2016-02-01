コードベースセクション
1つのチャート上にセットした3つの時間軸のTRIXです。

図1. インディケータTriX_3HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14555

