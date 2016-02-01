コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_XRSXです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXRSX.ex5とColorMETRO_XRSX.ex5とVKW_Bands_Modify_XRSX.ex5が存在している必要があります。

図1. インディケータVKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

