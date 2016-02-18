代码库部分
Awesome_Sign - MetaTrader 5脚本

awesome_sign.mq5 (10.44 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
真实作者:

Asystem2000

基于Awesome_Signal指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. Awesome_Sign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14547

