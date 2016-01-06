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Awesome_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Asystem2000
Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Awesome_Sign
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX.Squeeze_RA_V1_HTF
Индикатор Squeeze_RA_V1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.VKW_Bands_Modify_Candle
Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде.