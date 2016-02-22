CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Awesome_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
951
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
awesome_sign.mq5 (10.44 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Asystem2000

Indicador de señal de semáforo con uso del cambio de color de la nube de señal del indicador Awesome_Signal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador Awesome_Sign

Fig. 1. Indicador Awesome_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14547

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_XRSX.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Indicador VKW_Bands_Modify_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_XRSX.

TriX_3HTF TriX_3HTF

Tres osciladores Trix con tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.