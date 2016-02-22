Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Awesome_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 951
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Asystem2000
Indicador de señal de semáforo con uso del cambio de color de la nube de señal del indicador Awesome_Signal.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Awesome_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14547
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_XRSX.VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
Indicador VKW_Bands_Modify_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color de la nube del indicador ColorMETRO_XRSX.TriX_3HTF
Tres osciladores Trix con tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.