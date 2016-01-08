コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorMETRO_Stochastic - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
737
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colormetro_stochastic.mq5 (9.14 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_colormetro_stochastic.mq5 (6.83 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータColorMETRO_Stochasticを使用した取引システムです。雲の色の推移が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorMETRO_Stochastic.ex5 のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/6時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14463

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

インディケータ ColorMETRO_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

ColorMETRO_Stochastic ColorMETRO_Stochastic

テクニカルインディケータStochasticに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。

iCCI_NR iCCI_NR

サイレントインディケータCCI。

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

インディケータ iCCI_NRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。