ポケットに対して
インディケータ

iCCI_NRCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ビュー
icci_nrcandle.mq5 (10.23 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。価格の時系列値に相応するiCCI_NRアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータiCCI_NR.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ iCCI_NRCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14472

