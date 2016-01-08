ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。価格の時系列値に相応するiCCI_NRアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータiCCI_NR.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ iCCI_NRCandle