iCCI_NRCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。価格の時系列値に相応するiCCI_NRアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータiCCI_NR.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータ iCCI_NRCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14472
