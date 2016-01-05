無料でロボットをダウンロードする方法を見る
前日の最大値と最小値と終値 - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータは、前日の最小値、終値、最大値を表示します。これらのレベルは、一般にはトレーダーにサポート/レジスタンスとして使用されます。インディケータは、それらを描画し、視覚的に新しい一日の始まりをわかりやすくする為に、チャート上の各日の間に間隔を設けます。
更新１：現在はインディケータはタイムシフトをサポートしています。つまり、もしあなたのブローカーがGMT+2にある場合、GMT0の値を得るためにタイムシフトを-2に設定してください。
更新2：月曜日になった時にインディケータがラインを描画しない小さなバグを修正しました。
