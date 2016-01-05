無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格変動に基づき、各通貨ペアのボリュームを算出します。
iStdDev - 標準偏差チャンネル
チャート上に2つの標準偏差チャンネルを描画する簡単なインディケータです。RJT Matches
このインディケータは、『マッチ』の傾きをベースにし、トレンドの始まりと終わりを判別するのに役立ちます。
Moving Average Ex
いくつかの追加機能を備えた移動平均。移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。