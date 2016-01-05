コードベースセクション
iStdDev - 標準偏差チャンネル - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、フィボナッチレベル0.618/1.618をベースにした2つの標準偏差を描画します。選択した時間軸にチャンネルを固定することができます。

