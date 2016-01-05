無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iStdDev - 標準偏差チャンネル - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1284
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、フィボナッチレベル0.618/1.618をベースにした2つの標準偏差を描画します。選択した時間軸にチャンネルを固定することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14443
