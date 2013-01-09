Ставь лайки и следи за новостями
TDI-2 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор «Индекс обнаружения тренда» - это измененный индикатор TDI. При стабильном и выраженном растущем тренде фиолетовая линия будет всегда выше красной. На сильных падающих трендах все будет с точностью до наоборот.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Trend Direction Index
Данный индикатор был создан Эдвардом Коппоком в 1962 г. Он показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки).Exp_Beginner
Торговая система, основанная на сигнальном индикаторе Beginner.
Измеритель импульса цены.XMA_RLH
Типичный, трендовый индикатор на основе трех мувингов.