Индикатор «Индекс обнаружения тренда» - это измененный индикатор TDI. При стабильном и выраженном растущем тренде фиолетовая линия будет всегда выше красной. На сильных падающих трендах все будет с точностью до наоборот.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Trend Direction Index