ポケットに対して
インディケータ

ColorRMACD_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
847
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorrmacd.mq5 (11.56 KB) ビュー
colorrmacd_htf.mq5 (9.88 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ ColorRMACDは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorRMACD.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ ColorRMACD_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14390

