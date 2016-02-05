Autor real:

raxxla

O indicador, que determina os momentos de menor volatilidade.

Para negociação manual - aguardar o sinal sobre o gráfico horário (marca vermelha, azul ou amarela) e colocar as ordens de rompimento em ambas as direções.

Após um período de baixa volatilidade geralmente há um impulso, o qual deve ser usado. Em 50% dos casos, o impulso é precedido por um falso rompimento no sentido oposto, consequentemente, é necessário prever uma possibilidade de reversão após uma stopada.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 06/05/2015.

Figura 1. O indicador AtrRange