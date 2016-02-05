Participe de nossa página de fãs
AtrRange - indicador para MetaTrader 5
- 1770
Autor real:
raxxla
O indicador, que determina os momentos de menor volatilidade.
Para negociação manual - aguardar o sinal sobre o gráfico horário (marca vermelha, azul ou amarela) e colocar as ordens de rompimento em ambas as direções.
Após um período de baixa volatilidade geralmente há um impulso, o qual deve ser usado. Em 50% dos casos, o impulso é precedido por um falso rompimento no sentido oposto, consequentemente, é necessário prever uma possibilidade de reversão após uma stopada.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 06/05/2015.
Figura 1. O indicador AtrRange
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14398
