Indicadores

AtrRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1770
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

raxxla

O indicador, que determina os momentos de menor volatilidade.

Para negociação manual - aguardar o sinal sobre o gráfico horário (marca vermelha, azul ou amarela) e colocar as ordens de rompimento em ambas as direções.

Após um período de baixa volatilidade geralmente há um impulso, o qual deve ser usado. Em 50% dos casos, o impulso é precedido por um falso rompimento no sentido oposto, consequentemente, é necessário prever uma possibilidade de reversão após uma stopada.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 06/05/2015.

Figura 1. O indicador AtrRange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14398

