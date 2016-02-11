無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインディケータは、AtrBreakGridエキスパートアドバイザで使用され、その動作原理を表しています。
手動売買の場合、1時間足でシグナルを待ち（赤いマークや黄色いマーク）、指値注文を出しておきます。
低ボラティリティ期間の後に従い、使用すべきインパルスが来ます。ほとんどいつもインパルスが来る前に、逆方向へ突破が行われます。それで、ストップロスが執行される場合反転する可能性を考慮する必要があります。
