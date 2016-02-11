真实作者:

raxxla

本指标用于判断波动性最低的时刻.

对于人工交易 - 在小时图表上等待信号(红色, 蓝色或者黄色的标记), 在两个方向上设置突破订单.

在一段时间的低波动后通常会有搏动, 应该进行利用. 在 50% 的情况下, 搏动之前会有一个反方向的假突破, 所以有必要在触发止损的时候可以反转.

本指标最初是使用MQL4开发的, 于2015年5月6日发布于代码库中.

图 1. AtrRange 指标