本指标用于判断波动性最低的时刻.
对于人工交易 - 在小时图表上等待信号(红色, 蓝色或者黄色的标记), 在两个方向上设置突破订单.
在一段时间的低波动后通常会有搏动, 应该进行利用. 在 50% 的情况下, 搏动之前会有一个反方向的假突破, 所以有必要在触发止损的时候可以反转.
本指标最初是使用MQL4开发的, 于2015年5月6日发布于代码库中.
图 1. AtrRange 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14398
