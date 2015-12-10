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Индикаторы

AtrRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2615
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

raxxla

Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.

Для ручной торговли — на часовом графике ждем сигнала (красные, синие или желтые отметки) и выставляем ордера на пробой в обе стороны.

После периодов низкой волатильности, как правило, следует импульс, который нужно использовать. В 50% случаев перед импульсом следует ложный пробой в противоположную сторону, поэтому необходимо предусмотреть возможность развернуться после срабатывания стопа.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.05.2015.

Рис.1. Индикатор AtrRange

Рис.1. Индикатор AtrRange

Exp_AnchoredMomentumCandle Exp_AnchoredMomentumCandle

Эксперт Exp_AnchoredMomentumCandle построен на основе сигналов индикатора AnchoredMomentumCandle.

ColorRMACD_HTF ColorRMACD_HTF

Индикатор ColorRMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.