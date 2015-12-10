Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AtrRange - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2615
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
raxxla
Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.
Для ручной торговли — на часовом графике ждем сигнала (красные, синие или желтые отметки) и выставляем ордера на пробой в обе стороны.
После периодов низкой волатильности, как правило, следует импульс, который нужно использовать. В 50% случаев перед импульсом следует ложный пробой в противоположную сторону, поэтому необходимо предусмотреть возможность развернуться после срабатывания стопа.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.05.2015.
Рис.1. Индикатор AtrRange
Эксперт Exp_AnchoredMomentumCandle построен на основе сигналов индикатора AnchoredMomentumCandle.ColorRMACD_HTF
Индикатор ColorRMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_MACD-2
Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.