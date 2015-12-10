Реальный автор:

raxxla

Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.

Для ручной торговли — на часовом графике ждем сигнала (красные, синие или желтые отметки) и выставляем ордера на пробой в обе стороны.

После периодов низкой волатильности, как правило, следует импульс, который нужно использовать. В 50% случаев перед импульсом следует ложный пробой в противоположную сторону, поэтому необходимо предусмотреть возможность развернуться после срабатывания стопа.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.05.2015.

Рис.1. Индикатор AtrRange