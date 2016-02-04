Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AtrRange - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 879
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
raxxla
El indicador determina los momentos de volatilidad más baja.
Para el comercio manual, esperamos la señal en el gráfico de horas (las marcas rojas, azules o amarillas) y establecemos las órdenes de ruptura en las dos direcciones.
A los periodos de volatilidad, normalmente, les sigue un impulso que merce la pena aprovechar. En el 50% de los casos, el impulso es precedido por una ruptura falsa en la dirección opuesta, por eso es necesario prever la posibilidad de revertir después de la activación de un stop.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.05.2015.
Fig. 1. Indicador AtrRange
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14398
El experto Exp_AnchoredMomentumCandle está construido en base a las señales del indicador AnchoredMomentumCandle.ColorRMACD_HTF
Indicador ColorRMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador MACD-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_MACD-2
El experto Exp_MACD-2 está construido en base a las señales tomadas del indicador MACD-2.