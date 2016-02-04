CodeBaseSecciones
AtrRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

raxxla

El indicador determina los momentos de volatilidad más baja.

Para el comercio manual, esperamos la señal en el gráfico de horas (las marcas rojas, azules o amarillas) y establecemos las órdenes de ruptura en las dos direcciones.

A los periodos de volatilidad, normalmente, les sigue un impulso que merce la pena aprovechar. En el 50% de los casos, el impulso es precedido por una ruptura falsa en la dirección opuesta, por eso es necesario prever la posibilidad de revertir después de la activación de un stop.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.05.2015.

Fig. 1. Indicador AtrRange

