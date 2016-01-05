事実上、これはスロープを伴うドンチャンチャンネルです。もしxslope=0の場合、これは普通のドンチャンチャンネルになります。モメンタムの移動平均を使用します。

エキスパートアドバイザは、反対のシグナルの発生時にポジションを開きつつ、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。