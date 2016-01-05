通貨のレベルが100の時に、トレーダーが買いと売りのポジションを持って市場にエントリーするとします。その後、価格が200へ動きます。この時、100に対する買いは勝ちとなり、売りは負けになります。私たちは私たちの買い取引を閉じ、すると100単位の利益が私たちのアカウントに振り込まれます。この際の売り取引は、100単位の損失をもたらします。

グリッドを使用する時には、あなたはどんな市場の動きにおいても稼ぐという自信を持つ必要があります。これを行う為には、再び買いと売りの取引にエントリーしてください。ここで、便宜上、価格がまた100のレベルへ動くと仮定しましょう。

２つ目の売りはあなたに100のプラスをもたらし、２つ目の買いは100のマイナスをもたらします。例によって、売りのポジションを閉じることで、当面の100があなたのアカウントに振り込まれます結果として、この時点で私たちは200の総利益を取得します。

ここで、まだ残っている初めの売り取引は、200レベルから100レベルへ動き、現在は損益分岐ポジションにあります。

4つの取引の合計として、私たちは、最初の買いで+100、２つ目の売りで+100、最初の売りで+-0、２つ目の買いで-100の利益を得ることになります。総利益は+100となりました。私たちは全ての注文を削除し、シャンパンを飲むことができます。

一見不可解なこの同時購入と販売が、利益をあげることができる市場の動きは他にもたくさんあります。