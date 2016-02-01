コードベースセクション
ColorBearsCandleチャート上にあるレートの価格差（ギャップ）を表示するインディケータです。このギャップは、短期的な値動きの傾向をよく予測します。注意：前のバーが完成された後、インディケータのヒストグラムの新バーが誕生します。誕生した後すぐに分析が可能となります。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータColorBearsGap

ColorBullsGap ColorBullsGap

ColorBullsCandleチャート上にあるレートの価格差（ギャップ）を表示するインディケータです。

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

インディケータColorBullsからのシグナルをベースにした自動売買システムです。

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBearsです。

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBullsです。